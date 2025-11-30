Addio a Luigi Pezzini lo storico biciclettaio con il sorriso
Lido di Camaiore (Lucca), 30 novembre 2025 – Il Secco ha perso uno dei suoi più grandi volti storici: Luigi Pezzini, o semplicemente Luigi, come tutti lo chiamavamo, lo storico biciclettaio per tanti anni padre, creatore e gestore del Pezzini Bike Shop. Persona umile, stakanovista, sempre sorridente e sempre pronto ad accoglierti quando una ruota della bicicletta ti lasciava a terra. Da Luigi sono passati centinaia e centinaia di ragazzi di ogni generazione: dalle mitiche bmx legnano alle classiche mountain bike, fino alle più moderne Crab Design di creazione del figlio Maurizio. Storie di bucature, di catene partite e sellini da cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
