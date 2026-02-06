Conto alla rovescia per il Carnevale dei Desideri | un pomeriggio di festa con artisti e la musica di Radio 105
È partito il conto alla rovescia per il “Carnevale dei Desideri”, il grande spettacolo gratuito che l’assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Forlì con la propria unità Eventi e turismo porta in Piazza Saffi domenica 8 febbraio a partire dalle 15. Tutto confermato, dunque, per quella che si.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Carnevale Di Desideri
Supereroi, principesse e la musica di Radio 105: la piazza si prepara al "Carnevale dei desideri"
La piazza si anima con un tripudio di colori e allegria.
Conto alla rovescia per il Carnevale di Foiano
Il Carnevale di Foiano si avvicina, portando con sé tradizione e convivialità.
La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.
Travestimenti di Carnevale per Bambini: Divertimento Assicurato! #shorts
Il conto alla rovescia è ormai terminato, da domani, venerdì 6 febbraio, Bisceglie diventa la capitale del cioccolato artigianale con la prima edizione di Chocomoments, grande... ⇢ Leggi l'articolo facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.