Conto alla rovescia per il Carnevale dei Desideri | un pomeriggio di festa con artisti e la musica di Radio 105

Da forlitoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito il conto alla rovescia per il “Carnevale dei Desideri”, il grande spettacolo gratuito che l’assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Forlì con la propria unità Eventi e turismo porta in Piazza Saffi domenica 8 febbraio a partire dalle 15. Tutto confermato, dunque, per quella che si.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Carnevale Di Desideri

Supereroi, principesse e la musica di Radio 105: la piazza si prepara al "Carnevale dei desideri"

La piazza si anima con un tripudio di colori e allegria.

Conto alla rovescia per il Carnevale di Foiano

Il Carnevale di Foiano si avvicina, portando con sé tradizione e convivialità.

