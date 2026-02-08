Nel centro di Seregno, un ristorante elegante apre le sue porte con un’atmosfera accogliente. Da qui, si possono gustare due piatti della tradizione milanese rivisitati con un tocco di creatività. La location, con un affaccio su una corte interna, offre anche la possibilità di mangiare all’aperto in un ambiente tranquillo. I clienti arrivano per assaporare i classici, ma trovano anche qualche sorpresa in più nel piatto.

N el cuore della vivace Seregno, un bel ristorante elegante, con un affaccio su una corte interna, perfetta per mangiare fuori. L’interno è molto curato con un arredamento moderno e caldo. Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Risotto con la luganega e costoletta alla milanese di Derby Grill, tradizionali con un tocco “sapiente” Nelle belle salette, sapientemente illuminate, viene proposta una cucina contemporanea ma con fondamenta salde nella tradizione gastronomica italiana, dove ogni ingrediente è rispettato ed esaltato, dice Giancarlo Morelli, chef e patron del Pomiroeu. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da questo elegante ristorante di Seregno due classici della tradizione milanese con un tocco di originale creatività

