A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 21 febbraio italiani in gara streaming titolo

Il curling di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge alle 10:00, quando gli italiani scendono in pista. La gara si terrà al Cortina Curling Olympic Stadium, che ospita tutte le competizioni di curling di questi Giochi. La squadra italiana cerca di ottenere una posizione migliore nella fase eliminatoria. La diretta sarà visibile anche in streaming, permettendo ai tifosi di seguire ogni mossa degli atleti. La competizione continuerà fino alle ultime partite di giornata.

Domani, sabato 21 febbraio, sarà una giornata particolarmente importante al Cortina Curling Olympic Stadium, impianto sportivo che sta ospitando tutte le prove di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella fattispecie, assisteremo a due finali, una per il metallo più pregiato, una per il bronzo. Il sipario si alzerà alle 14:05, momento in cui scenderanno sul ghiaccio le due formazioni che si contenderanno il bronzo dopo essere state sconfitte in semifinale. Nel tardo pomeriggio, precisamente alle 19.05, sarà invece il momento dell’ultimo atto della categoria maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda sabato 21 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

