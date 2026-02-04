A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 5 febbraio italiani in gara streaming

Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al Cortina Curling Olympic Stadium andrà in scena la prima giornata di gare nel doppio misto. La tv trasmetterà in diretta gli incontri, e molti appassionati sono già in attesa di scoprire i risultati della squadra italiana.

Il programma del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra finalmente nel vivo. Dopo l’antipasto odierno domani, giovedì 5 febbraio, si svolgerà la prima giornata piena al Cortina Curling Olympic Stadium che, nella fattispecie, ospiterà gli incontri validi per la specialità del doppio misto. I fari saranno ovviamente puntati sui Campioni Olimpici in carica, ovvero Stefania Constantini ed Amos Mosaner. Gli azzurri alle 10:05 affronteranno infatti la Corea del Sud in un incontro da non sbagliare. Nella stesso orario scenderanno sul ghiaccio anche Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia e Norvegia-USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani le Olimpiadi di Milano Cortina apriranno le porte con le gare di qualificazione, tra cui lo snowboard.

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

