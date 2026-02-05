A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 6 febbraio italiani in gara streaming
Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al Cortina Curling Olympic Stadium vanno in scena le gare di un altro giorno, con gli italiani impegnati in diverse partite. La programmazione in tv e streaming è già pronta, così gli appassionati potranno seguire gli eventi in diretta.
Un altro giorno di gare al Cortina Curling Olympic Stadium, teatro in questi giorni delle prove di curling ovviamente valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, venerdì 6 febbraio, nel day-3 dedicato al doppio misto assisteremo complessivamente a sette match, distribuiti in due fasce orarie. Inutile dire che i fari saranno puntati su Stefania Constantini ed Amos Mosaner. Gli azzurri saranno alle prese con due avversari particolarmente ostici. Alle ore 10:05 infatti dovranno battagliare con la compagine della Svizzera. Nelle altre piste si confronteranno inoltre Svezia-Gran Bretagna ed USA-Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it
