A che ora il biathlon domani in tv Olimpiadi 2026 | programma mass start femminile e streaming
Il biathlon ha fatto il suo ultimo atto ai Giochi di Milano Cortina 2026 con la mass start femminile sui 12,5 chilometri. La gara, prevista domani, si svolgerà nel pomeriggio e attirerà molte speranze italiane di medaglia. La trasmissione televisiva inizierà alle 14:30, permettendo agli appassionati di seguire in diretta l’evento. La competizione si svolge sulle piste delle Alpi, dove le atlete si sfideranno tra neve e freddo intenso. La sfida promette emozioni fino all’ultimo tiro.
Domani si chiuderà ufficialmente il programma del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con lo svolgimento della mass start femminile sulla distanza dei 12,5 chilometri. Riflettori puntati dunque su Anterselva per una delle gare forse più spettacolari e appassionanti dell’intera rassegna a cinque cerchi, in cui saranno presenti anche due italiane. Stiamo parlando ovviamente di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che proveranno a lasciare il segno nella prova con partenza in linea dovendo però fare i conti con una concorrenza stellare. In una virtuale griglia di partenza le favorite principali della vigilia sono infatti le francesi Lou Jeanmonnot, Julia Simon e Oceane Michelon, la norvegese Maren Kirkeeide e le sorelle Oeberg. 🔗 Leggi su Oasport.it
