A che ora il biathlon domani in tv Olimpiadi 2026 | programma staffetta femminile e streaming
Domani, alle ore 15:00, la staffetta femminile di biathlon si svolge in diretta televisiva durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si tiene sul biathlon stadium di Cortina d'Ampezzo e sarà possibile seguirla anche tramite streaming online. Gli appassionati aspettano con ansia questa prova, che vede le migliori atlete mondiali sfidarsi per la medaglia d’oro.
Domani si terrà la staffetta femminile di biathlon valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento fissato mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45 per la partenza di una gara che si annuncia altamente spettacolare sulle nevi di Anterselva, con l’Italia a caccia del podio puntando tanto sulle sue stelle Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Le azzurre proveranno a restare fino in fondo nella posizione di lottare per le medaglie, ma se dovessero allinearsi i pianeti non sarebbe così impossibile mettere nel mirino addirittura il titolo a cinque cerchi. Francia e Svezia sono le favorite della vigilia, mentre il team italiano può giocarsela più o meno alla pari con Norvegia e Germania senza sottovalutare altre outsider come Finlandia, Cechia, Austria e Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma staffetta mista e streaming
Domani il biathlon torna protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma staffetta maschile e streaming
Il biathlon sarà in TV domani alle ore 14, quando si svolgerà la staffetta maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
Milano Cortina: biathlon, Italia argento nella staffetta mista
Lisa Vittozzi, Medaglia d’oro Biathlon Olimpiadi Milano-Cortina, e Luciano Buonfiglio, Presidente Coni, ospiti questa sera #16febbraio a #CinqueMinuti. x.com
