A che ora il biathlon oggi, Mass start Annecy 2025: programma, tv, startlist, streaming Oggi, domenica 21 dicembre, si conclude la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) si svolgeranno le ultime gare dell’anno solare. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire l’evento.

Oggi, domenica 21 dicembre, si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) assisteremo alle ultime gare dell’anno solare. Saranno le Mass Start ad animare la scena e, messe in archivio le Sprint e le Pursuit, si completerà il trittico in terra transalpina cone le prove con partenza di massa. Ad aprire il programma odierno saranno le donne con la 12.5 km. Le atlete saranno chiamate a un ulteriore sforzo, dopo l’inseguimento ieri che ha chiesto non poco dal punto di vista fisico e mentale. Tra le fila azzurre, fari puntati su Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

