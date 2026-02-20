A Carnevale ogni scherzo vale

Il Carnevale napoletano si celebra da secoli, tra riti antichi e tradizioni popolari. La causa di questa festa risale alle Dionisie in Grecia, che si sono evolute nei Saturnali romani e infine nelle celebrazioni cristiane. Durante il periodo, le strade si riempiono di maschere colorate, sfilate e dolci tipici come chiacchiere e sfogliatelle. Le persone si divertono con scherzi e giochi, mantenendo vive usanze tramandate di generazione in generazione. La festa si conclude con l’ultimo giorno di allegria prima della Quaresima.

Dalle Dionisie ai Saturnali fino alla tradizione cristiana: storia, maschere e sapori del Carnevale napoletano tra riti, simboli e gastronomia. Il Carnevale ha antichissime origini; i suoi "antenati " sono, certamente, le Dionisie greche e, ancora di più, i Saturnali latini, durante i quali ogni ordine sociale veniva sovvertito legalmente, le gerarchie erano rovesciate e tutto era permesso. Benché sembri assurdo, questo caos procurato era un modo visibile per sancire un nuovo ordine costituito, mentre il vecchio moriva. Il caos generato, infatti, terminava perentoriamente con la fine delle feste, come un ciclo che si chiude per fare spazio al nuovo.