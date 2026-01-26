Pontecorvo A Carnevale ogni pranzo vale…!
Il Carnevale di Pontecorvo torna con la sua 74ª edizione, offrendo un momento di festa e tradizione per tutta la comunità. Una giornata dedicata a colori, musica e allegria, che coinvolge cittadini e visitatori in un’atmosfera autentica e conviviale. Un’occasione per riscoprire le radici del Carnevale locale, tra momenti di svago e tradizioni secolari.
Il sipario si alza sulla 74ª edizione del Carnevale storico di Pontecorvo! Una giornata da vivere tutta d’un fiato, tra colori, musica e sorrisi. ??????????:???????????????? Saluti alla mascotte “Burlicchio” Gonfiabili e animazione per bambini Spettacoli, trucca bimbi e mascotte Live show.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
PONTECORVO: L'Accademia della Cartapesta del 18-10-2025
Dietro ogni carro c’è un lavoro che non si ferma mai. Mani, tempo e passione che prendono forma ogni giorno L’arte dei carristi vive qui. E questo è solo l’inizio. #CarnevaleDiPontecorvo #ArteDeiCarristi #LavoroContinuo #DietroLeQuinte facebook
