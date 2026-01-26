Pontecorvo A Carnevale ogni pranzo vale…!

Il Carnevale di Pontecorvo torna con la sua 74ª edizione, offrendo un momento di festa e tradizione per tutta la comunità. Una giornata dedicata a colori, musica e allegria, che coinvolge cittadini e visitatori in un’atmosfera autentica e conviviale. Un’occasione per riscoprire le radici del Carnevale locale, tra momenti di svago e tradizioni secolari.

