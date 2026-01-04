Nascite stabili al San Jacopo | Pistoia in linea con la media Ma servono aiuti alle famiglie
Il punto nascita del San Jacopo a Pistoia si conferma stabile nel 2025, mantenendo un volume di parti costante nonostante il lieve calo demografico. La situazione riflette la media nazionale e regionale, evidenziando l’importanza di sostenere le famiglie per garantire servizi di qualità. Una gestione equilibrata che sottolinea la necessità di interventi mirati per affrontare le sfide demografiche e assicurare continuità assistenziale.
Un 2025 che si chiude senza scossoni per il punto nascita del San Jacopo, dove il volume dei parti rimane stabile nonostante il quadro demografico continui a mostrare un lento, costante arretramento. Nel presidio pistoiese dell’Ausl Toscana Centro i bambini venuti alla luce sono stati 1.042, appena dodici in meno rispetto ai 1.054 registrati nel 2024. Numeri che confermano una tenuta significativa nell’area pistoiese, in controtendenza rispetto a un Paese che continua a perdere nascite anno dopo anno. Nel complesso, il Dipartimento materno-infantile diretto dal dottor Alberto Mattei rileva una buona capacità organizzativa lungo tutto il percorso nascita, con un lavoro integrato con l’Area Pediatrica e Neonatologia guidata dal dottor Rino Agostiniani, che assicura continuità assistenziale fin dai primi momenti di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nascite stabili al San Jacopo: Pistoia in linea con la media. Ma servono aiuti alle famiglie.
Nascite stabili al San Jacopo: "Pistoia in linea con la media. Ma servono aiuti alle famiglie" - Il dottor Rino Agostiniani, direttore di Pediatria e Neonatologia, legge i dati dell’ultimo anno "Il calo demografico viaggia attorno all’1%. msn.com
Ospedale San Jacopo, le nascite nel 2025 sono state 1.042 (12 in meno che nell'anno precedente) - 177 bambini, un dato in lieve calo rispetto al 2024, quando le nascite erano state 6. msn.com
Ospedale San Jacopo, l'ultima nata del 2025 e la prima del 2026 si chiamano entrambe Ginevra - Tra la sera del 31 dicembre e le prime ore del 1° gennaio, nei punti nascita aziendali si registrano gli ultimi ... valdinievoleoggi.it
Nascite stabili in Trentino che festeggia il Capodanno con Enea, ultimo nato del 2025, e Carlotta, prima nata del 2026. Entrambi i bambini sono nati all’Ospedale Santa Chiara di Trento. Carlotta, la prima nata in Trentino del 2026 è venuta alla luce alle 01:36, - facebook.com facebook
