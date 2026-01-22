Perugia chitarre elettriche da Indigo Art Gallery | il concerto degli A Bad Day

Perugia, Indigo Art Gallery presenta il concerto degli A Bad Day, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente e intima. L’evento permette di ascoltare le chitarre elettriche in modo ravvicinato, creando un dialogo diretto tra musica e spazio espositivo. Un’occasione per vivere un momento di ascolto autentico, in un ambiente che valorizza la connessione tra arte e musica.

Un'esperienza di ascolto ravvicinato e immersivo, in cui il suono entra in dialogo diretto con lo spazio espositivo. Il contesto della galleria diventa parte integrante dell'opera, amplificando la dimensione percettiva e invitando il pubblico a una fruizione non spettacolare, ma attenta e.

