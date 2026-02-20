4BAK La nostra città | adrenalina amore e combattimento nel nuovo video ufficiale

Il nuovo video di 4BAK, intitolato “La nostra città”, mostra scene intense di corsa e passione, portando lo spettatore in un mondo di adrenalina e amore. La produzione, che dura circa cinque minuti, presenta riprese rapide di auto che sfrecciano tra strade illuminate e volti determinati. La clip riflette il desiderio di libertà e il senso di appartenenza al quartiere. La band ha scelto di girare in alcune zone periferiche, dando un volto più reale alla città. Il video è ora disponibile online.

È online il video ufficiale di “La nostra città”, il nuovo singolo dei 4BAK: un cortometraggio energico e cinematografico che trasforma il brano in un racconto viscerale fatto di tensione, desiderio e velocità. Diretto da Davide Peretti, il videoclip catapulta lo spettatore nelle viscere di un fight club clandestino, un luogo cupo e magnetico dove il frontman sale sul ring non solo per vincere, ma per inseguire qualcosa di più: lo sguardo di una ragazza misteriosa tra il pubblico. La sfida, però, non resta confinata tra le corde. Da lì, la storia accelera e cambia pelle, passando dal combattimento all’ euforia di una relazione vissuta a tutta velocità: una corsa senza freni, fatta di rischio, attrazione e adrenalina pura. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - 4BAK, “La nostra città”: adrenalina, amore e combattimento nel nuovo video ufficiale Leggi anche: San Severo conferisce la cittadinanza onoraria a Lino Banfi: "Per l’amore verso la Puglia e la nostra città" Leggi anche: The Pitt 2, un nuovo dottore e il ritorno del Dott. Robby nel trailer ufficiale – Video Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 4BAK: guarda in anteprima il video La nostra città. 4BAK: guarda in anteprima il video La nostra cittàÈ online il video ufficiale di LA NOSTRA CITTÀ, il nuovo singolo dei 4BAK. Il cortometraggio, diretto da Davide Peretti, conduce lo spettatore nelle viscere di un fight club clandestino, un luogo ... rockon.it Su RockON.it c'è il nuovo video dei 4BAK in anteprima esclusiva! È online il video ufficiale di “LA NOSTRA CITTÀ”, il nuovo singolo dei 4BAK. Il cortometraggio, diretto da Davide Peretti, conduce lo spettatore nelle viscere di un fight club clandestino, un luogo - facebook.com facebook