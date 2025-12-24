San Severo conferisce la cittadinanza onoraria a Lino Banfi | Per l’amore verso la Puglia e la nostra città
In pochissime ore si sono moltiplicate le richieste da parte di tantissimi concittadini per assistere, venerdì 2 gennaio 2026, nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi (sipario ore 19,30) all’evento San Severo, La Città Del Mio Pensiero, con la Cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
