The Pitt 2 un nuovo dottore e il ritorno del Dott Robby nel trailer ufficiale – Video
HBO Max presenta il trailer ufficiale di The Pitt 2, la tanto attesa seconda stagione. Tra un nuovo dottore e il ritorno del Dott. Robby, lo spettacolo promette emozioni e sorprese. Preparati a scoprire cosa riserva il futuro dei protagonisti in questo avvincente ritorno sul piccolo schermo.
HBO Max ha rilasciato il trailer della seconda stagione di The Pitt mostrando cosa accadrà quando la serie tornerà sul piccolo schermo. I medici sono di ritorno al Pittsburgh Trauma Medical Center per la seconda stagione di The Pitt. La serie con protagonista Noah Wyle arriverà sul piccolo schermo a partire dall’8 gennaio in America, . 🔗 Leggi su 2anews.it
THE PITT - Season 2 | Official Trailer
