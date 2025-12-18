The Pitt 2 un nuovo dottore e il ritorno del Dott Robby nel trailer ufficiale – Video

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HBO Max presenta il trailer ufficiale di The Pitt 2, la tanto attesa seconda stagione. Tra un nuovo dottore e il ritorno del Dott. Robby, lo spettacolo promette emozioni e sorprese. Preparati a scoprire cosa riserva il futuro dei protagonisti in questo avvincente ritorno sul piccolo schermo.

the pitt 2 un nuovo dottore e il ritorno del dott robby nel trailer ufficiale 8211 video

© 2anews.it - The Pitt 2, un nuovo dottore e il ritorno del Dott. Robby nel trailer ufficiale – Video

HBO Max ha rilasciato il trailer della seconda stagione di The Pitt mostrando cosa accadrà quando la serie tornerà sul piccolo schermo.  I medici sono di ritorno al Pittsburgh Trauma Medical Center per la seconda stagione di The Pitt. La serie con protagonista Noah Wyle arriverà sul piccolo schermo a partire dall’8 gennaio in America, . 🔗 Leggi su 2anews.it

Leggi anche: How to Make a Killing: Glen Powell e Margaret Qualley nel trailer ufficiale del nuovo film A24

Leggi anche: Wake Up Dead Man - Knives Out, Benoit Blanc di nuovo in azione nel trailer ufficiale del film Netflix

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Pitt stagione 2: cast, trama e data di uscita della serie HBO; Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura; The Pitt, il trailer della seconda stagione della serie tv; The Pitt 2: Il frenetico trailer ufficiale della seconda stagione ci riporta in corsia.

the pitt 2 nuovoThe Pitt 2: Il frenetico trailer ufficiale della seconda stagione ci riporta in corsia - La seconda stagione di The Pitt in Italia debutterà il 13 gennaio, in concomitanza con l'arrivo di HBO Max nel nostro Paese: nel trailer ufficiale il dottor Robby e il suo staff affrontano un nuovo ca ... comingsoon.it

the pitt 2 nuovoAddio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura - Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e crisi imminenti: nuovi leader, vecchie ferite e caos annunciato. libero.it

the pitt 2 nuovoThe Pitt: nuove emergenze e crisi personali nel trailer della stagione 2 del medical drama con Noah Wyle - La serie tv targata HBO Max ritornerà sugli schermi nel 2026 per raccontare nuovi capitoli nella storia dei medici e degli infermieri. msn.com

THE PITT - Season 2 | Official Trailer

Video THE PITT - Season 2 | Official Trailer

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.