Lotteria Italia i biglietti vincenti dei premi da 300 a 50 mila euro

Ecco i dettagli dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025, con premi che variano da 300 a 50 mila euro. A Roma, è stato estratto il primo premio di 5 milioni di euro, assegnato al biglietto serie T 270462. Questa edizione conferma l’interesse e la partecipazione dei cittadini italiani, con premi distribuiti in diverse regioni del paese.

Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia. Il primo premio dell’edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie E 334755, venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo, pari a 2 milioni di euro, al tagliando serie L 430243, acquistato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato centrato a Jerzu, in provincia di Nuoro, con il biglietto serie D 019458, mentre il quinto premio di prima categoria, da 1 milione di euro, è stato vinto ad Albano Laziale, in provincia di Roma, grazie al biglietto serie Q 331024. 🔗 Leggi su Open.online

