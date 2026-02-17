Vibo Valentia Cancello Rosso | degrado e rifiuti assediano i residenti di via Massimo Mila richieste di aiuto ignorate

A Vibo Valentia, i residenti di via Massimo Mila vivono circondati da rifiuti e strade distrutte, perché le autorità non intervengono da mesi. La spazzatura si accumula lungo i marciapiedi, mentre i detriti bloccano le principali arterie del quartiere. La situazione peggiora di giorno in giorno, mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini.

Cancello Rosso, Vibo Valentia: Una Comunità Sotto Assedio tra Discariche e Strade Distrutte. Un quartiere abbandonato, strade ridotte a macerie e una discarica a cielo aperto che si allarga giorno dopo giorno. È l'amara realtà di Cancello Rosso, frazione di Vibo Valentia, dove i residenti di via Massimo Mila denunciano un degrado insostenibile e chiedono a gran voce un intervento delle istituzioni. La situazione, già critica a causa di una manutenzione stradale insufficiente, è precipitata con l'accumulo di rifiuti ingombranti che minacciano la salute pubblica e l'incolumità dei cittadini. Il Declino di Via Massimo Mila: Un Percorso Tra Voragini e Rifiuti.

Autocarro con rifiuti tossici fermato a Vibo Valentia: due persone denunciate per smaltimento illecitoDurante un controllo di routine, i Carabinieri di Vibo Valentia hanno fermato un autocarro con rifiuti tossici a Gerocarne.

