Bidentina sporca e pericolosa | residenti chiedono intervento urgente e giornata ecologica alla Provincia

Una strada provinciale di Galeata, nel Forlivese, è diventata un’eccezione di sporcizia e pericolo. I residenti hanno deciso di alzare la voce e chiedono con urgenza un intervento della Provincia. La zona è sommersa dai rifiuti, e molti temono che la situazione possa peggiorare o causare incidenti. Per questo, hanno organizzato una giornata ecologica per ripulire il tratto e sensibilizzare le autorità. Ora si aspettano risposte rapide per mettere fine a questa emergenza ambientale.

Bidentina Sommersa dai Rifiuti: Galeata chiede un Intervento Immediato. Un gruppo di cittadini di Galeata, in provincia di Forlì-Cesena, ha lanciato un appello per una pulizia straordinaria lungo la strada provinciale 4 del Bidente, a causa dell'accumulo di rifiuti che rappresentano un pericolo per la sicurezza e deturpano il paesaggio. L'iniziativa, promossa da residenti preoccupati, mira a coinvolgere la Provincia di Forlì-Cesena in una giornata ecologica per ripristinare la dignità di un'arteria cruciale del comprensorio. La richiesta di un intervento urgente nasce dalla constatazione di una situazione di degrado che si protrae nel tempo.

