24enne resta intrappolato per ore nel caveau di una banca di Milano | liberato nella notte è giallo su come ci sia entrato

Un giovane di 24 anni è rimasto intrappolato per ore nel caveau di una banca a Milano, causando sconcerto tra i dipendenti. La vicenda si è verificata nella notte tra il 19 e il 20 febbraio nella filiale di Unicredit in Viale Certosa. La polizia ha trovato il ragazzo ancora all’interno del caveau, senza spiegare come sia riuscito ad entrare. Sono in corso indagini per capire le modalità dell’incidente e il motivo del suo ingresso. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti nelle vicinanze.

Bloccato per nove ore nel caveau di una banca: è successo nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, quando un giovane di 24 anni è rimasto incastrato dentro il caveau della filiale Unicredit di Viale Certosa, all'angolo con viale Monte Ceneri, a Milano. I carabinieri hanno chiamato i vigili del fuoco intorno alle 21. I pompieri sono giunti sul posto poco dopo, accompagnati da un'auto pompa e un altro carro, oltre che con il personale Usar specializzato in ricerca e salvataggio. Intorno alla mezzanotte e mezza è stato richiesto anche l'intervento del personale del 118, giunto sul luogo con due ambulanze.