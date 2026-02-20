Milano 24enne intrappolato nel caveau di una banca | liberato dopo ore di intervento
Un giovane di 24 anni è rimasto intrappolato nel caveau di una filiale UniCredit a Milano, causando un intervento di emergenza. La causa del suo blocco sembra essere stata un’errata manovra durante una visita in banca. Sono durate diverse ore le operazioni per liberarlo in sicurezza. La scena si è svolta nel cuore della città, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. Alla fine, il ragazzo è stato estratto senza ferite gravi. La vicenda ha suscitato molta curiosità tra i residenti della zona.
Notte di tensione in una filiale di UniCredit. Momenti di grande apprensione a Milano, dove un giovane di 24 anni è rimasto chiuso per ore all'interno del caveau di una banca. L'episodio si è verificato nella filiale di UniCredit di Viale Certosa. L'allarme è scattato intorno alle 21 di ieri, 19 febbraio, quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il ragazzo rimasto intrappolato nei locali blindati. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse e si sono protratte per gran parte della notte.
