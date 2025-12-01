Lasciare il segno | una lingua per comunità inclusive UniBg celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità
Bergamo. L’Università di Bergamo partecipa alle celebrazioni della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre, ndr), dedicata dall’Onu nel 2025 al tema “promuovere società inclusive per le persone con disabilità per far avanzare il progresso sociale”. In questa occasione, il laboratorio IperDea (Inclusione per la Disabilità, l’Empowerment e l’Accessibilità) organizza il seminario “Lasciare il segno: una lingua per comunità inclusive”, in programma mercoledì 3 dicembre, dalle 16,30 alle 19,30, nell’Aula 1 della sede di via Pignolo. L’incontro sarà accessibile grazie al servizio di interpretariato Lis garantito per tutta la durata dei lavori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
