209 libri in un anno | Crotone premia il lettore più vorace d’Italia

A causa della passione dei cittadini per la lettura, Crotone ha stabilito un record leggendo 209 libri in un anno. La città ha deciso di premiare il lettore più attivo, un giovane che ha letto oltre 50 volumi nel periodo. La premiazione si è svolta durante una serata speciale, con la presenza di autorità locali e appassionati. Questa iniziativa ha coinvolto molte persone, che ora vedono la lettura come un modo per arricchire il proprio tempo libero. La sfida continua con nuovi obiettivi per i lettori di Crotone.

Crotone celebra i suoi lettori: un anno di libri da record e una comunità che cresce. Crotone ha premiato i suoi lettori più affezionati, riconoscendo l'impegno e la passione per la lettura. La biblioteca comunale "Armando Lucifero" ha concluso con successo l'iniziativa "Lettore dell'Anno 2025", culminata con un traguardo straordinario: Ugo Palermo ha letto ben 209 libri nel corso dell'anno, un risultato che sottolinea l'importanza della biblioteca come fulcro della vita culturale cittadina. Un traguardo eccezionale e un riconoscimento alla passione per la lettura. La cerimonia, svoltasi presso la Casa della Cultura, ha celebrato non solo un numero, ma l'amore per la conoscenza e la crescita personale.