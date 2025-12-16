Il Consolato Coreano di Milano ha celebrato la prima edizione di “La letteratura coreana ti premia”, un’iniziativa dedicata alla promozione della narrativa contemporanea coreana. Durante la cerimonia di premiazione, Federica Coccioli ha ricevuto il riconoscimento per la miglior recensione del libro “Vorrei farla finita, ma anche mangiare toppokki” di Baek Sehee.

© Newsagent.it - Per promuovere i libri coreani Il Consolato Coreano premia i lettori italiani

