Le pubblicità dei libri talmente gonfie di apologetica da trattare il lettore come un imbecille
Si riesce appena a tollerare la pubblicità di un dentifricio o di una passata di pomodoro. Ma la pubblicità dei libri non firmata e non estratta da. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Portare legna al Bosco Per quanto comprensibile, l’indignazione di scrittori e intellettuali per la presenza della casa editrice di estrema destra a Più Libri Più Liberi rischia solo di regalarle pubblicità di Marco Fraquelli - facebook.com Vai su Facebook
Le pubblicità dei libri talmente gonfie di apologetica da trattare il lettore come un imbecille - Il prodotto culturale viene proposto come un idolo “a scatola chiusa” sul quale deve sembrare impossibile avere dubbi. Si legge su ilfoglio.it