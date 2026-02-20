15 anni di terrore | 31enne arrestata tormentava la madre per droga

Una spirale di violenza e dipendenza: arrestata a Gualtieri una donna che vessava la madre. Una donna di 31 anni è stata arrestata a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, per aver violato un ordine di allontanamento dalla madre. La vicenda, che si trascina da oltre quindici anni, rivela un quadro di violenza domestica e dipendenza da sostanze stupefacenti, con la giovane accusata di ripetute estorsioni e minacce ai danni della vittima. Le radici di un dramma familiare. La storia affonda le sue radici nel 2011, quando sarebbero iniziati i primi episodi di vessazione e richiesta di denaro da parte della 31enne nei confronti della madre.🔗 Leggi su Ameve.eu

