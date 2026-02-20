Una donna di 31 anni è stata arrestata dopo aver aggredito la madre, una scena che si ripete da anni. La donna, tossicodipendente, avrebbe infranto l’ordine di allontanarsi di almeno un chilometro dalla casa familiare, scatenando una lite violenta. La vicenda risale a tempo ormai stabile, con segnalazioni di tensioni tra madre e figlia fin dall’inizio degli anni 2010. Gli agenti hanno fermato la donna dopo una nuova aggressione, arrestandola per maltrattamenti e violazione delle misure di sicurezza. La famiglia vive in uno stato di tensione crescente.

Doveva restare distante almeno un chilometro dall’abitazione di famiglia, ma soprattutto dalla madre, vittima in una triste e drammatica vicenda che durerebbe ormai da molto tempo, probabilmente dal lontano 2011. La figlia di 31 anni da quasi due settimane risulta sottoposta al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dalla madre, come misura cautelare per far cessare una vita da incubo a carico della vittima, da anni sottoposta a minacce, maltrattamenti, atteggiamenti talora violenti da parte della figlia, con l’obiettivo di ottenere risorse economiche per potersi permettere la droga, nel cui tunnel è finita da giovanissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte alla madre per droga. Arrestata una 31enne

Botte alla madre e droga da spacciare: denunciata una ragazzina di PegognagaUna ragazzina di Pegognaga è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Roma: droga in auto e in casa, arrestata 25enne e denunciato 31enne ad ArdeaI carabinieri di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato una donna di 25 anni di Roma, residente ad Ardea, per detenzione di droga in auto e in casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.