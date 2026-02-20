135M€ per case fatiscenti a Tor Bella Monaca | infiltrazioni e rabbia

Un progetto da 135 milioni di euro per ristrutturare case fatiscenti a Tor Bella Monaca nasce dalla scoperta di gravi infiltrazioni nelle abitazioni del complesso “Ferro di Cavallo”. La scoperta ha scatenato proteste tra i residenti, che lamentano condizioni igieniche precarie e danni alle strutture. Le infiltrazioni di acqua e muffa hanno peggiorato ulteriormente la qualità della vita, alimentando rabbia e frustrazione tra le famiglie. La Regione ha annunciato l’avvio dei lavori di ristrutturazione, ma i residenti vogliono risposte concrete prima di fidarsi.

Tor Bella Monaca, infiltrazioni e accuse nelle case popolari del "Ferro di Cavallo". La situazione abitativa nel complesso residenziale "Ferro di Cavallo" a Tor Bella Monaca è al centro di un crescente dibattito politico e di forti preoccupazioni tra i residenti. Nonostante un investimento di 135 milioni di euro destinato alla riqualificazione, molte famiglie denunciano infiltrazioni, muffa e crepe nelle loro abitazioni. La vicenda ha preso una svolta pubblica a seguito di un sopralluogo congiunto del sindaco di Roma e del ministro delle Infrastrutture lo scorso gennaio.