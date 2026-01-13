Il maxi naufragio del 3 ottobre di Lampedusa 12 anni dopo identificata la vittima 186

Il 3 ottobre 2013 si verificò il maxi naufragio a Lampedusa, con 368 vittime. Dopo dodici anni, è stata finalmente identificata la vittima 186, un uomo originario dell’Eritrea sepolto nel cimitero di Bompensiere. Questa scoperta porta un senso di riconoscimento e memoria a una tragedia che ha segnato profondamente l’Italia e il Mediterraneo.

