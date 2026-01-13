Il maxi naufragio del 3 ottobre di Lampedusa 12 anni dopo identificata la vittima 186
Il 3 ottobre 2013 si verificò il maxi naufragio a Lampedusa, con 368 vittime. Dopo dodici anni, è stata finalmente identificata la vittima 186, un uomo originario dell’Eritrea sepolto nel cimitero di Bompensiere. Questa scoperta porta un senso di riconoscimento e memoria a una tragedia che ha segnato profondamente l’Italia e il Mediterraneo.
La vittima 186 del maxi naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa è stata identificata. Dodici anni dopo la tragedia che costò la vita a 368 persone, quell'uomo, originario dell'Eritrea, sepolto al cimitero di Bompensiere nel Nisseno, ha un nome e un cognome. L'equipe del Labanof dell'università. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
3 ottobre: a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza - Davanti alle coste di Lampedusa i sogni e le speranze di 368 persone si spensero, per sempre. savethechildren.it
