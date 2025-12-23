Stupro di gruppo a Porto Cervo per i giudici la vittima è pienamente attendibile
La presunta vittima dello stupro di gruppo per il quale sono stati condannati Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, fatti avvenuti la notte fra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta di Porto Cervo della famiglia Grillo, «deve essere ritenuta pienamente attendibile». Lo scrivono i giudici del tribunale di Tempio Pausania nelle 72 pagine della motivazione della sentenza, depositata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
