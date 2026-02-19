Zuckerberg sotto accusa | processo storico per danni psicologici da social network e algoritmi dipendenti

Mark Zuckerberg è sotto accusa a Los Angeles, dove una giovane donna ha intentato una causa contro Meta, accusando i social network di aver causato danni psicologici. La ragazza sostiene che gli algoritmi abbiano alimentato dipendenze e influenzato negativamente il suo benessere. Questa battaglia legale rappresenta un tentativo di responsabilizzare le grandi aziende tecnologiche sui rischi per la salute mentale dei loro utenti più giovani. La disputa potrebbe portare a nuove regole sulla gestione dei contenuti e sulla tutela degli utenti. La sentenza arriverà nei prossimi mesi.

Zuckerberg in tribunale: una ventenne sfida le Big Tech per i danni dei social. Los Angeles è il teatro di una sfida legale che potrebbe ridisegnare i confini della responsabilità delle piattaforme social nei confronti della salute mentale dei giovani. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, è chiamato a rispondere in tribunale all'accusa di aver creato piattaforme che generano dipendenza, con conseguenze dannose per adolescenti e giovani adulti. Il processo, iniziato il 18 febbraio 2026, è stato intentato da Kaley G.M., una ventenne americana, e potrebbe aprire la strada a migliaia di cause simili. Mark Zuckerberg si trova sotto accusa perché il processo in corso mira a verificare come i social media influenzino la salute mentale dei giovani. Social network e salute mentale: processo storico contro Meta e Google per dipendenza giovanile. Los Angeles – Meta, la società madre di Instagram, e Google sono state chiamate in tribunale per un processo che potrebbe cambiare le regole sui social media, accusate di aver progettato piattaforme che aumentano la dipendenza tra i giovani e peggiorano la loro salute mentale. Argomenti discussi: Zuckerberg oggi in tribunale a processo L.A. su dipendenza da social; Meta, Zuckerberg ammette i ritardi sui minori: social sotto accusa a Los Angeles; Negli Stati Uniti al via il processo ai social che può cambiare la storia: Zuckerberg sul banco degli imputati; Processo Meta su sfruttamento sessuale dei minori: cosa sapere. Meta, Zuckerberg ammette i ritardi sui minori: social sotto accusa a Los Angeles. L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha ammesso pubblicamente mercoledì che Instagram ha impiegato troppo tempo a individuare in modo efficace gli utenti sotto i 13 anni, in teoria vietati. Zuckerberg in tribunale in Usa, a processo su dipendenza da social. Mark Zuckerberg testimonia a Los Angeles ad un processo storico sulla dipendenza dai social media, rispondendo agli avvocati della 'vittima' che accusa Instagram e altre piattaforme di essere dannose.