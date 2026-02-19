Zucchero e la Bassa Reggiana | il libro svela radici e tradizioni dietro il mito del bluesman italiano

Il libro di Filippo Sala rivela come le radici della Bassa Reggiana abbiano influenzato Zucchero Fornaciari, portando alla creazione del suo stile musicale. La passione per il blues nasce anche dai ricordi di infanzia trascorsa tra campi e tradizioni locali, che l’artista ha sempre portato nel cuore. Un esempio concreto sono le melodie ascoltate durante le feste di paese, che si riflettono nelle sue canzoni più celebri. La narrazione si concentra sui dettagli della vita quotidiana che hanno ispirato il suo percorso artistico.

Zucchero e le Radici della Bassa: Un Viaggio nel Libro di Filippo Sala. Guastalla (Reggio Emilia) – Un nuovo libro esplora il legame profondo tra il bluesman italiano Zucchero Fornaciari e la campagna della Bassa reggiana, rivelando come il paesaggio, le tradizioni e i dettagli della vita quotidiana abbiano plasmato la sua arte. "Zucchero Sugar Fornaciari. Come il soul all'improvviso", di Filippo Sala, sarà presentato sabato 21 febbraio al Palazzo Ducale di Guastalla. L'Idea di un Viaggio Tra le Origini. Tutto è partito da un invito dell'amico Dante Tosi, proveniente da Brescello, e da un pranzo condiviso in un ristorante frequentato dall'artista.