Olivia Colman svela dove tiene il suo Oscar | L' ho nascosto dietro un libro

Olivia Colman ha condiviso dove conserva il suo Oscar: dietro un libro. La protagonista di La Favorita ha spiegato che preferisce tenere la statuetta in un luogo discreto, spiegando anche le ragioni di questa scelta. La sua decisione riflette un approccio semplice e rispettoso del valore simbolico del premio, mantenendo un equilibrio tra orgoglio e modestia. Ecco i dettagli sulla sua modalità di conservazione e il suo pensiero a riguardo.

La star del film La Favorita ha raccontato dove ha posizionato la prestigiosa statuetta e il motivo per cui la tiene un po' nascosta. Olivia Colman ha spiegato dove tiene l'Oscar conquistato nel 2019 grazie alla sua interpretazione nel film La Favorita, sorprendendo un po' i suoi fan. L'attrice, infatti, ha ammesso in una recente intervista che il premio non è posizionato in primo piano nella sua casa. La scelta di Olivia Colman relativa al suo Oscar Durante un'apparizione allo show The Great Christmas Bake Off, andato in onda sugli schermi britannici di Channel 4, l'attrice ha parlato del riconoscimento assegnato dai membri dell'Academy.

