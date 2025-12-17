Mia Martini il cuore dietro la voce | il docufilm che svela la donna oltre il mito

Il docufilm su Mia Martini rivela la donna dietro la leggenda, offrendo uno sguardo intimo e inedito sulla sua vita. Attraverso testimonianze di chi l’ha conosciuta da vicino, emerge il volto più vero di Mimì Bertè, svelando aspetti nascosti e ricordi preziosi di un’icona della musica italiana.

Mia Martini, il cuore dietro la voce: il docufilm che svela la donna oltre il mito

Mimì Bertè come non è mai stata raccontata. Universalmente conosciuta con il nome d’arte di Mia Martini, icona assoluta della musica d’autore italiana, viene svelata nei suoi aspetti più intimi e segreti attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuta da vicino: l’amico del cuore, i compagni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

