Mia Martini il cuore dietro la voce | il docufilm che svela la donna oltre il mito
Il docufilm su Mia Martini rivela la donna dietro la leggenda, offrendo uno sguardo intimo e inedito sulla sua vita. Attraverso testimonianze di chi l’ha conosciuta da vicino, emerge il volto più vero di Mimì Bertè, svelando aspetti nascosti e ricordi preziosi di un’icona della musica italiana.
Mimì Bertè come non è mai stata raccontata. Universalmente conosciuta con il nome d’arte di Mia Martini, icona assoluta della musica d’autore italiana, viene svelata nei suoi aspetti più intimi e segreti attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuta da vicino: l’amico del cuore, i compagni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Mia Martini Spaccami il cuore video 1985
Buon compleanno Mia Martini con La Rappresentante di Lista: “L’ho scoperta grazie a mia madre, è nel mio cuore” - È un anniversario ancor più anniversario degli altri, quello che celebra sabato prossimo al Manzoni la dodicesima edizione di “Buon compleanno Mimì”, viaggio tra i ... ilgiorno.it
Mia Martini, aneddoto choc di Loredana Bertè sulla morte della sorella/ “Squillò il telefono ma non risposi” - Loredana Bertè non si dà ancora pace per la morte di sua sorella Mia Martini: "Da quando se né andata ho litigato con la vita e poi... ilsussidiario.net
Angelo Martini. . Sempre cuore fratello Giuseppe sempre top W Eleonora IL NOSTRO PREMIO ELEONORA LAVORE PER TE ELE FOREVER - facebook.com facebook
