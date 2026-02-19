Zappi confermata la squalifica in appello | ora la decadenza da presidente Aia

La Corte federale d'Appello ha confermato la squalifica di Zappi, portando alla sua decadenza da presidente dell'Aia. La decisione arriva dopo il ricorso respinto, con la conferma dei 13 mesi di inibizione. Zappi non potrà più ricoprire il suo ruolo e dovrà lasciare l'incarico entro breve. La decisione si basa su motivazioni legate a comportamenti contestati durante il suo mandato. La situazione crea tensione all’interno dell’organizzazione arbitrale, lasciando in sospeso il futuro della guida dell’Aia.

Niente da fare, la Corte federale d'Appello ha respinto in toto il ricorso del presidente dell'Aia Antonio Zappi, condannato il 12 gennaio scorso dal Tribunale federale nazionale a 13 mesi di inibizione per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, per far spazio a Daniele Orsato e Stefano Braschi. Questa mattina, nell'udienza durata poco più di un'ora, i legali di Zappi hanno presentato la loro tesi difensiva con diverse istanze, ma la Corte, ascoltata di nuovo anche la Procura federale di Giuseppe Chinè, non ha in alcun modo modificato il giudizio di primo grado. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it

Zappi squalificato 13 mesi: terremoto AIA e rischio decadenza dalla presidenzaIl Tribunale federale ha deciso di inibire Antonio Zappi per 13 mesi, accogliendo la richiesta della Procura FIGC.

La Figc valuta il commissariamento dell’Aia dopo la squalifica di 13 mesi a ZappiLa Figc sta considerando il commissariamento dell’Aia in seguito alla squalifica di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi, accusato di aver esercitato pressioni sui vertici arbitrali di Serie C e D.

TERREMOTO AIA: ZAPPI SQUALIFICATO 13 MESI GLI ARBITRI ORA RISCHIANO IL COMMISSARIAMENTO

