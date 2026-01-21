La Figc sta considerando il commissariamento dell’Aia in seguito alla squalifica di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi, accusato di aver esercitato pressioni sui vertici arbitrali di Serie C e D. La decisione deriva dalle recenti indagini e dal procedimento in corso, che mirano a garantire trasparenza e corretta gestione dell’organizzazione arbitrale italiana.

La Figc sta valutando il commissariamento dell’Aia dopo l’inibizione di 13 mesi inflitta in primo grado al presidente Antonio Zappi, accusato di pressioni sui vertici arbitrali di Serie C e D. Nonostante la squalifica, Zappi resta in carica in attesa della decisione definitiva in secondo appello. La Figc sta facendo le sue valutazioni. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza: “La Figc sta valutando il commissariamento dell’Aia dopo l’inibizione per 13 mesi del presidente Antonio Zappi. Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi è stato infatti squalificato in primo appello per 13 mesi da Tribunale Federale Nazionale lo scorso 12 gennaio: Zappi era accusato di presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Figc valuta il commissariamento dell’Aia dopo la squalifica di 13 mesi a Zappi

Caso Zappi: 13 mesi di squalifica per il numero uno degli arbitri e l’Aia rischia il commissariamentoIl caso Zappi, che ha portato a 13 mesi di squalifica per il principale arbitro italiano, mette sotto pressione i vertici dell’Aia.

Arbitri, la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il presidente dell’Aia ZappiLa Procura della Figc ha richiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente dell’Aia, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, in relazione a presunte pressioni sui vertici delle Serie C e D.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bologna-Fiorentina, cori durante il minuto di silenzio: la decisione del Giudice Sportivo.

La Figc valuta il commissariamento dell’Aia dopo la squalifica di 13 mesi a ZappiFigc valuta commissariamento Aia dopo squalifica di 13 mesi al presidente Zappi, accusato di pressioni su organi tecnici arbitrali federali. ilnapolista.it

Il Consiglio di Stato condanna la FIGC: abuso di posizione dominante nei tornei giovaniliIl Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la sentenza del TAR Lazio, ripristinando la sanzione inflitta alla FIGC per abuso di posizione ... calcioefinanza.it

A due mesi dalla nomina dei componenti, la Commissione federale di garanzia (della Figc) non è ancora entrata in attività. Come mai Beh, mentre la presidente del Tar Abruzzo Germana Panzironi è stata autorizzata dal Consiglio superiore dei giudici ammin - facebook.com facebook