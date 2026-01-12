Zappi squalificato 13 mesi | terremoto AIA e rischio decadenza dalla presidenza

Il Tribunale federale ha deciso di inibire Antonio Zappi per 13 mesi, accogliendo la richiesta della Procura FIGC. La squalifica rappresenta un provvedimento importante che potrebbe influire sulla sua posizione e sulla sua futura partecipazione nel ruolo di presidente. La decisione si inserisce in un contesto di attenzione e verifica delle responsabilità all’interno del calcio italiano.

www.ilmessaggero.it Prima Pagina Podcast a cura di Italo Carmignani Racconto del giudizio, oggi, per il presidente dell’Aia, Antonio Zappi. Il capo degli arbitri sarà giudicato oggi dal Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento ricevuto da parte dell - facebook.com facebook

Riforma CAN A: Chi Sta Tirando i Fili È ufficiale: il caso #Zappi non è più un sospetto, è un copione. Prima l’indagine nata da un esposto pieno di buchi, poi il deferimento “puntuale” sotto Natale, proprio quando l’AIA ha osato dire NO alla riforma #CanA. E x.com

