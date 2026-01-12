Zappi squalificato 13 mesi | terremoto AIA e rischio decadenza dalla presidenza
Il Tribunale federale ha deciso di inibire Antonio Zappi per 13 mesi, accogliendo la richiesta della Procura FIGC. La squalifica rappresenta un provvedimento importante che potrebbe influire sulla sua posizione e sulla sua futura partecipazione nel ruolo di presidente. La decisione si inserisce in un contesto di attenzione e verifica delle responsabilità all’interno del calcio italiano.
Il Tribunale federale accoglie in pieno la richiesta della Procura FIGC e inibisce Antonio Zappi per 13 mesi. La sanzione, legata alle presunte pressioni sui vertici tecnici, può portare alla decadenza automatica dalla guida dell’AIA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Arbitri nel caos: Zappi rischia di perdere la presidenza Aia, Napoli furioso, poltrona di Rocchi a rischio
Leggi anche: Arbitri, la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione al presidente dell’Aia Zappi
Zappi squalificato 13 mesi: terremoto AIA e rischio decadenza dalla presidenza - Il Tribunale Nazionale Federale della FIGC ha dato seguito in pieno alle richieste della Procura, infliggendo ad Antonio Zappi una sanzione di 13 mesi di inibizione. fanpage.it
www.ilmessaggero.it Prima Pagina Podcast a cura di Italo Carmignani Racconto del giudizio, oggi, per il presidente dell’Aia, Antonio Zappi. Il capo degli arbitri sarà giudicato oggi dal Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento ricevuto da parte dell - facebook.com facebook
Riforma CAN A: Chi Sta Tirando i Fili È ufficiale: il caso #Zappi non è più un sospetto, è un copione. Prima l’indagine nata da un esposto pieno di buchi, poi il deferimento “puntuale” sotto Natale, proprio quando l’AIA ha osato dire NO alla riforma #CanA. E x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.