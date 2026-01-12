Zappi squalificato 13 mesi | terremoto AIA e rischio decadenza dalla presidenza

Il Tribunale federale ha deciso di inibire Antonio Zappi per 13 mesi, accogliendo la richiesta della Procura FIGC. La squalifica rappresenta un provvedimento importante che potrebbe influire sulla sua posizione e sulla sua futura partecipazione nel ruolo di presidente. La decisione si inserisce in un contesto di attenzione e verifica delle responsabilità all’interno del calcio italiano.

Il Tribunale federale accoglie in pieno la richiesta della Procura FIGC e inibisce Antonio Zappi per 13 mesi. La sanzione, legata alle presunte pressioni sui vertici tecnici, può portare alla decadenza automatica dalla guida dell’AIA. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

