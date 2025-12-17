Del Piero atteso allo Stadium per Juve Roma Ed ecco cosa filtra su un suo possibile ritorno in società

Alessandro Del Piero è previsto allo Stadium per la sfida tra Juventus e Roma. Tra i tifosi cresce l’entusiasmo per un suo possibile ritorno in società, un desiderio espresso da molti appassionati. Mentre si attendono aggiornamenti ufficiali, le voci sui prossimi passi del simbolo bianconero alimentano l’interesse e l’aspettativa intorno al suo ruolo nel club.

© Juventusnews24.com - Del Piero atteso allo Stadium per Juve Roma. Ed ecco cosa filtra su un suo possibile ritorno in società Del Piero atteso allo Stadium per Juve Roma. Ed ecco cosa filtra sul suo possibile ritorno in società tanto invocato dai tifosi. Il lancio, avvenuto nella giornata di ieri, della collezione ispirata alla sua carriera ha suscitato grande entusiasmo, ma ha anche sollevato tra i tifosi i soliti vecchi interrogativi carichi di speranza riguardo al possibile ritorno in società di Alex Del Piero. Tuttavia, in realtà, non si registrano novità di rilievo su questo fronte. Nonostante ciò, Del Piero rimane una figura di riferimento nel mondo Juventus, mantenendo un legame sempre più stretto grazie al suo ruolo di ambassador.

