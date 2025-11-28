Yildiz Juve il dieci torna titolare col Cagliari? Spalletti ha un piano preciso in vista della sfida di domani allo Stadium | ecco cosa filtra
Yildiz Juve, l’attaccante turco si riprende il posto dopo la panchina in Champions: il suo ingresso a Bodo ha convinto Spalletti, titolare col Cagliari. La Juventus di Luciano Spalletti ritrova il suo talento più puro nell’undici di partenza. Dopo la panchina iniziale contro il Bodo Glimt in Champions League (dove il tecnico gli aveva preferito McKennie e Conceicao ), Kenan Yildiz è pronto a riprendersi il posto da titolare nella sfida di campionato di sabato all’ Allianz Stadium contro il Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’impatto devastante che il numero 10 ha avuto in Norvegia ha spazzato via ogni dubbio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Yildiz- #Platini, l’incontro a casa Juve è emozionante! I campioni del mondo 1985 in visita alla Continassa tinyurl.com/zbekkpbe Vai su X
Yildiz-Platini, l’incontro a casa Juve è emozionante! I campioni del mondo 1985 in visita alla Continassa https://tinyurl.com/zbekkpbe - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Cagliari: le probabili formazioni - 3, la Juventus di Spalletti cerca di risollevarsi anche in campionato. Lo riporta zipnews.it
Champions League, Bodø/Glimt-Juventus 2-3. Vittoria fondamentale: gol e highlights - La Juventus torna da Bodø con tre punti pesantissimi e, soprattutto, con la sensazione di aver ritrovato la scintilla giusta per restare aggrappata alla Champions League. Segnala torinotoday.it
Pacchioni: "Vittoria fondamentale, Yildiz la svolta. Juve in ritardo ma può cambiare marcia" - Il giornalista Paolo Pacchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, durante Rbn Café, commentando la preziosa vittoria della Juventus sul campo del Bodø/Glimt. Scrive tuttojuve.com