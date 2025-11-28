Yildiz Juve il dieci torna titolare col Cagliari? Spalletti ha un piano preciso in vista della sfida di domani allo Stadium | ecco cosa filtra

Yildiz Juve, l’attaccante turco si riprende il posto dopo la panchina in Champions: il suo ingresso a Bodo ha convinto Spalletti, titolare col Cagliari. La  Juventus  di  Luciano Spalletti  ritrova il suo talento più puro nell’undici di partenza. Dopo la panchina iniziale contro il  Bodo Glimt  in  Champions League  (dove il tecnico gli aveva preferito  McKennie  e  Conceicao ),  Kenan Yildiz  è pronto a riprendersi il posto da titolare nella sfida di campionato di sabato all’ Allianz Stadium  contro il  Cagliari. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, l’impatto devastante che il numero 10 ha avuto in Norvegia ha spazzato via ogni dubbio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

