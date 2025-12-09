The Elder Scrolls 5 | Skyrim Anniversary Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2

Giusto in tempo per le feste, Bethesda Game Studios ha deciso di annunciare e pubblicare The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition su Nintendo Switch 2. Dopo oltre un decennio dalla vittoria di oltre 200 premi come Gioco dell'Anno nel 2011, il titolo acclamato dalla critica continua a donare magia ai giocatori su nuove piattaforme. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition include il gioco base e le tre espansioni ufficiali Dawnguard, Dragonborn e Hearthfire. I giocatori su Switch 2 potranno godere di una risoluzione migliore, tempi di caricamento migliorati, ottimizzazione delle prestazioni, comandi stile mouse Joy-Con 2, comandi di movimento, supporto agli Amiibo e altro ancora, sfruttando appieno l'hardware della piattaforma.

