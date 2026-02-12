Mario Tennis Fever è ora disponibile su Nintendo Switch 2

Mario Tennis Fever arriva sulla Nintendo Switch 2. Il gioco è disponibile dal 12 febbraio e porta nuove funzionalità nella serie Mario Tennis. I fan possono già provarlo e sfidarsi sui campi virtuali, tra colpi vincenti e divertimento assicurato.

Disponibile dal 12 febbraio in esclusiva su Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever è il nuovo capitolo della serie Mario Tennis, pronto a scendere in campo con tantissime novità. Dalla possibilità di scegliere uno fra 38 personaggi selezionabili – il numero più alto della serie, con nuovi membri come Goomba, Ruboniglio e Baby Waluigi – all'introduzione di modalità inedite e delle racchette frenesia, il divertimento in compagnia gioca sulle righe e porta l'effetto Sinner nel salotto di tutti gli appassionati. Nata nel 1995 con Mario's Tennis per Virtual Boy e concretizzata cinque anni dopo con Mario Tennis per Nintendo 64, quella di Mario Tennis è una serie molto longeva che con l'arrivo di Mario Tennis Fever segna 10 punti sul tabellone e porta i personaggi del Regno dei Funghi sul campo di Nintendo Switch 2.

