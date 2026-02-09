WWE | Jake attacca Logan difende la polemica sullo show di Bad Bunny divide i fratelli Paul

La polemica sullo show di Bad Bunny durante il Super Bowl LX si infiamma ancora. Questa volta la discussione coinvolge direttamente i fratelli Paul, divisi tra chi difende e chi attacca. Nella vicenda, Jake Paul ha attaccato, mentre Logan si è schierato a difesa dello show. La questione diventa ora un caso tra i due fratelli, con il pubblico che aspetta di capire come finirà.

La polemica attorno all' Halftime Show del Super Bowl LX di Bad Bunny ha preso un'altra piega inaspettata e questa volta direttamente dall'interno della famiglia Paul. Dopo che Jake Paul aveva scatenato critiche chiedendo il boicottaggio dell'esibizione di Bad Bunny, suo fratello Logan Paul ha preso pubblicamente le distanze su Twitter, chiarendo la propria posizione. Jake Paul ha così criticato Bad Bunny e l' Halftime Show: "Ho spento volontariamente l'Halftime Show. Uniamoci e dimostriamo alle grandi corporazioni che non possono fare tutto ciò che vogliono senza conseguenze, perché per loro le conseguenze si misurano negli ascolti.

Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60, la partita più attesa dell’anno negli Stati Uniti.

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com

Trump ha prontamente definito «terribile» lo spettacolo di Bad Bunny, che però è piaciuto moltissimo ai media e in queste ore è raccontato come il più creativo e riuscito dai tempi di quello che fece Prince nel 2007 facebook