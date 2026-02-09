WWE | Jake attacca Logan difende la polemica sullo show di Bad Bunny divide i fratelli Paul

Da zonawrestling.net 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica sullo show di Bad Bunny durante il Super Bowl LX si infiamma ancora. Questa volta la discussione coinvolge direttamente i fratelli Paul, divisi tra chi difende e chi attacca. Nella vicenda, Jake Paul ha attaccato, mentre Logan si è schierato a difesa dello show. La questione diventa ora un caso tra i due fratelli, con il pubblico che aspetta di capire come finirà.

La polemica attorno all’ Halftime Show del Super Bowl LX di Bad Bunny ha preso un’altra piega inaspettata e questa volta direttamente dall’interno della famiglia Paul. Dopo che Jake Paul aveva scatenato critiche chiedendo il boicottaggio dell’esibizione di Bad Bunny, suo fratello Logan Paul ha preso pubblicamente le distanze su Twitter, chiarendo la propria posizione. Jake Paul ha così criticato Bad Bunny e l’ Halftime Show: “Ho spento volontariamente l’Halftime Show. Uniamoci e dimostriamo alle grandi corporazioni che non possono fare tutto ciò che vogliono senza conseguenze, perché per loro le conseguenze si misurano negli ascolti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

