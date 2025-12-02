Comandi vocali Android per chiamate notifiche e messaggi

Interagire con lo schermo touch non è sempre possibile. Quando si guida, si cucina o si hanno le mani bagnate, sbloccare lo smartphone per rispondere a un SMS o avviare una chiamata diventa un'operazione scomoda e spesso rischiosa. Nonostante l'assistente vocale sia integrato nel sistema operativo da anni, la maggior parte delle persone lo usa al 10% delle sue possibilità, limitandosi a chiedere le previsioni del meteo. L'arrivo dell'Intelligenza Artificiale generativa ha reso la comprensione del linguaggio molto più flessibile, permettendo di gestire il dispositivo quasi interamente a voce, senza dover memorizzare frasi robotiche preimpostate. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

