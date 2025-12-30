Tecnologia arriva il robot che fabbrica oggetti ricevendo semplici comandi vocali

È stato sviluppato un robot dotato di intelligenza artificiale generativa in grado di creare oggetti fisici attraverso semplici comandi vocali. Basta pronunciare una richiesta come “fai una sedia” affinché il robot elabori e assembli i componenti necessari, facilitando così la produzione personalizzata e automatizzata di oggetti tramite istruzioni verbali.

Sviluppato un robot dotato di intelligenza artificiale generativa che permette di costruire oggetti fisici semplicemente descrivendoli a parole: basta digitare un comando, per esempio “fai una sedia”, perché il robot elabori e costruisca l’oggetto assemblando componenti prefabbricati secondo le richieste dell’utente. Il sistema, messo a punto dal Massachusetts Institute of Technology in collaborazione con Google Deepmind, promette così di rendere la progettazione e la prototipazione più rapida e accessibile ai non esperti. I ricercatori hanno usato un modello visivo-linguistico (Vlm), un potente modello di intelligenza artificiale generativa pre-addestrato a comprendere immagini e testo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

