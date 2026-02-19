WhatsApp testa una nuova password per blindare l’account

WhatsApp sta sperimentando una nuova funzione di password per rafforzare la sicurezza degli account. La società mira a proteggere meglio gli utenti da accessi non autorizzati, introducendo un metodo di autenticazione più robusto. La novità potrebbe essere disponibile già nelle prossime settimane, offrendo agli utenti un modo aggiuntivo per proteggere chat e dati sensibili. Questa mossa segue le recenti critiche sulla vulnerabilità delle piattaforme di messaggistica, spingendo WhatsApp a intensificare gli sforzi di sicurezza. La funzione si aggiunge alle misure già esistenti, come l’autenticazione a due fattori.

La tutela degli utenti torna al centro delle strategie di WhatsApp. L’app di messaggistica di Meta Platforms ha da sempre puntato molto sulla protezione dei dati personali, ma negli ultimi mesi sembra aver accelerato ulteriormente sul fronte della sicurezza, soprattutto per contrastare accessi non autorizzati e furti di profilo. Negli anni, infatti, WhatsApp è diventato uno degli strumenti preferiti dai cybercriminali per diffondere truffe e raggiri. Attraverso messaggi ingannevoli e richieste fraudolente di codici di verifica, molti utenti si sono ritrovati con l’account compromesso. Proprio per arginare questo fenomeno, la piattaforma starebbe introducendo un nuovo livello di protezione: una password aggiuntiva associata al profilo. 🔗 Leggi su Billipop.com

