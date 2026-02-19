west virginia contro apple icloud per fermare contenuti csam

In West Virginia, una causa legale accusa Apple di non aver bloccato abbastanza i contenuti di abuso sessuale sui suoi servizi cloud. La causa sostiene che l’azienda non ha adottato misure sufficienti per fermare la condivisione di materiale CSAM, nonostante le richieste di rafforzare la sicurezza. La disputa nasce dopo che alcune autorità statali hanno evidenziato come i criminali usino i server Apple per condividere contenuti illegali. La decisione potrebbe portare a modifiche nelle politiche di sicurezza di Apple e di altri giganti tecnologici.

