Il sindaco di Reggio Emilia e il rapper hitleriano West è lontano dai nostri valori ma non posso fermare il concerto

Il sindaco di Reggio Emilia ha affermato di non poter bloccare il concerto di Kanye West previsto all’Rcf Arena il prossimo 18 luglio, nonostante le controversie legate ai suoi comportamenti e alle sue dichiarazioni. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra libertà artistica e sensibilità pubblica. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sui valori condivisi nella società.

Reggio Emilia, 30 dicembre 2025 – Nemmeno il Natale ha portato la pace sulla querelle del concerto del prossimo 18 luglio di Kanye West all’Rcf Arena. Molteplici le levate di voci da tutti gli schieramenti politici e associazioni: se da una parte il motivo principale di frizione sono alcune posizioni ed uscite controverse di stampo nazista e antisemita del rapper americano, dall’altra c’è il notevole profitto economico. Anche il sindaco Marco Massari ora interviene sulla questione. Il primo cittadino ribadisce la lontananza siderale tra la storia della città e le posizioni filonaziste del rapper, ma fa presente di non avere alcun strumento per impedire l’organizzazione di un evento musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Reggio Emilia e il rapper hitleriano. “West è lontano dai nostri valori, ma non posso fermare il concerto” Leggi anche: Kanye West, quanto costano i biglietti per il concerto di Reggio Emilia Leggi anche: Kanye West torna in Europa dopo 10 anni, in concerto il 18 luglio a Reggio Emilia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il sindaco di Reggio Emilia e il rapper hitleriano. “West è lontano dai nostri valori, ma non posso fermare il concerto”; Kanye West a Reggio Emilia, dopo le critiche dell’Anpi arriva la risposta del sindaco; Il 18 luglio Kanye West si esibirà a Reggio Emilia, ma il Comune prende le distanze; Kanye West ritorna a Campovolo nel 2026: cos’era successo l’ultima volta per l’organizzazione del concerto. Il sindaco di Reggio Emilia e il rapper hitleriano. “West è lontano dai nostri valori, ma non posso fermare il concerto” - Ancora più caustico il primo cittadino di Rubiera, Cavallaro: “Mi auguro francamente che il 18 luglio piova forte” ... ilrestodelcarlino.it

Il 18 luglio Kanye West si esibirà a Reggio Emilia, ma il Comune prende le distanze - L'amministrazione si dissocia dalla scelta del rapper che è stato spesso al centro di polemiche per frasi e post dal contenuto filonazista ... dire.it

Kanye West a Reggio Emilia, dopo le critiche dell’Anpi arriva la risposta del sindaco - Reggio Emilia «Rispetto al concerto di Kanye West, annunciato per l’estate 2026 presso RCF Arena, l’amministrazione comunale di Reggio Emilia precisa che il proprio ruolo è esclusivamente istituzional ... msn.com

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e la giunta intervengono sul concerto di Kanye West, controverso rapper americano che il 18 luglio sarà protagonista al Campovolo, dopo le critiche per il suo arrivo da parte in particolare dell’Anpi, che ne contesta le - facebook.com facebook

"Amare Reggio vuol dire dire la verità anche quando è scomoda". La lunga lettera dell'imprenditore al primo cittadino x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.