Contenuti visuali premium in App Apple per creazione documenti | attenzione ai diritti d’uso non sempre trasparenti

Apple ha lanciato un nuovo servizio chiamato Apple Creator Studio, inserito nelle app Pages, Keynote e Numbers per Mac e iPad. Si tratta di un archivio di immagini, modelli e risorse multimediali di alta qualità, pensato per facilitare la creazione di documenti e presentazioni. Tuttavia, ci sono alcuni dubbi sui diritti d’uso di questi contenuti, che non risultano sempre chiari agli utenti.

Apple ha integrato nella sua suite creativa per Mac e iPad, composta da Pages, Keynote e Numbers, un nuovo servizio chiamato Apple Creator Studio, che offre accesso a un ampio archivio di immagini, modelli e risorse multimediali di alta qualità. L’offerta, disponibile per gli utenti con abbonamento attivo al servizio, promette contenuti curati per arricchire presentazioni, documenti e fogli elettronici con elementi visivi professionali. Tuttavia, nonostante la facilità d’uso e la qualità estetica dei materiali, l’accesso non implica il diritto di utilizzo illimitato. I contenuti, inclusi grafici, foto, video e risorse 3D, sono soggetti a restrizioni legali che non sempre vengono comunicate in modo chiaro agli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

