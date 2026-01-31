Contenuti visuali premium in App Apple per creazione documenti | attenzione ai diritti d’uso non sempre trasparenti

Apple ha lanciato un nuovo servizio chiamato Apple Creator Studio, inserito nelle app Pages, Keynote e Numbers per Mac e iPad. Si tratta di un archivio di immagini, modelli e risorse multimediali di alta qualità, pensato per facilitare la creazione di documenti e presentazioni. Tuttavia, ci sono alcuni dubbi sui diritti d’uso di questi contenuti, che non risultano sempre chiari agli utenti.

Apple ha integrato nella sua suite creativa per Mac e iPad, composta da Pages, Keynote e Numbers, un nuovo servizio chiamato Apple Creator Studio, che offre accesso a un ampio archivio di immagini, modelli e risorse multimediali di alta qualità. L’offerta, disponibile per gli utenti con abbonamento attivo al servizio, promette contenuti curati per arricchire presentazioni, documenti e fogli elettronici con elementi visivi professionali. Tuttavia, nonostante la facilità d’uso e la qualità estetica dei materiali, l’accesso non implica il diritto di utilizzo illimitato. I contenuti, inclusi grafici, foto, video e risorse 3D, sono soggetti a restrizioni legali che non sempre vengono comunicate in modo chiaro agli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Contenuti visuali premium in App Apple per creazione documenti: attenzione ai diritti d’uso non sempre trasparenti Approfondimenti su Apple Creator Studio App Store Awards 2025: Apple svela le 17 migliori App e giochi dell’anno Amazon blocca le app pirata su Fire TV: stop mirato delle app illegali per sicurezza e diritti d’autore Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Apple Creator Studio I contenuti premium premiano anche gli inserzionistiUno studio di The Trade Desk, in collaborazione con PA Consulting, ha analizzato oltre 30 piattaforme, al fine di mappare in modo scientifico i driver della percezione del concetto premium e di ... milanofinanza.it Campionato di calcio 1°categoria--- 17° giornata ---- TRAMUTOLA vs ATL. AGROMONTE LAURIA Video con scoreboard creato con l'app mobile SportCam: iOS: https://apple.co/3nt2wTJ Android: https://bit.ly/android_sportcam - facebook.com facebook Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina uno degli angeli scolpiti accanto al busto di Umberto II di Savoia è stato recentemente ritoccato nel volto e ora appare con tratti che ricordano quelli di Giorgia Meloni. L'intervento — firmato da un volontario identifi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.