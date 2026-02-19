Vuelta a Andalucia 2026 assolo nel finale di Ivan Romeo Tappa e maglia per lo spagnolo

Ivan Romeo ha vinto la seconda tappa della Vuelta a Andalucia, partita da Torrox e arrivata a Otura, lunga 138,5 km. Lo spagnolo ha conquistato la vittoria con un assolo nel finale, lasciando gli avversari dietro. Questa vittoria gli permette di indossare la maglia gialla, che già aveva puntato prima della partenza. Romeo ha dimostrato di avere una buona forma, sfruttando il momento giusto per attaccare. La corsa continua domani con una nuova frazione da definire.

Ivan Romeo della Movistar Team s'impone nella seconda tappa della Vuelta a Andalucia, la Torrox-Otura di 138,5 chilometri. Lo spagnolo, dopo un'azione partita da lontano, sferra l'attacco decisivo a meno di due chilometri dal traguardo e taglia il traguardo da solo. Romeo, al quarto successo della sua carriera da professionista, precede di sette secondi il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility e di cinquantaquattro Alex Aranburu, spagnolo della Cofidis che chiude in terza posizione. Alessandro Fancellu della MBH Bank CSB Telecom Fort, sesto, è il migliore degli italiani. La giornata trionfale di Romeo si completa con la conquista del primato in classifica generale.