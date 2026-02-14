Vuelta a Murcia 2026 neutralizzata la seconda tappa | successo finale di Soler

La seconda tappa della Vuelta a Murcia è stata neutralizzata a causa di forti piogge, che hanno reso pericoloso il percorso. La decisione è arrivata dopo che le condizioni meteorologiche hanno peggiorato la strada, costringendo gli organizzatori a interrompere la gara per la sicurezza dei ciclisti. In questa tappa, il corridore Soler ha comunque conquistato la vittoria finale, nonostante le difficoltà. La pioggia ha impedito ai partecipanti di correre normalmente, portando a una modifica improvvisa del programma.

Il maltempo condiziona il finale della Vuelta a Murcia e obbliga gli organizzatori a rivoluzionare il programma originario. La tappa conclusiva da Fortuna a Santomera, a causa delle avverse condizioni meteo, viene interrotta dopo una trentina di chilometri per la caduta di alcuni corridori e si opta per la neutralizzazione e il trasferimento a Santomera per l'assegnazione del vincitore di tappa e delle maglie. Queste le parole del comitato organizzatore: " A causa del forte vento e dell'impossibilità di proseguire, il gruppo si sposterà a Santomera per percorrere un circuito urbano neutralizzato di 10 km.